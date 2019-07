Cuautlancingo (dpa) - Der letzte neue Volkswagen Beetle ist in Mexiko vom Band gelaufen. Mit einer Feier in seinem Werk im mexikanischen Bundesstaat Puebla stellte der deutsche Autobauer die Produktion des Nachfolgers des legendären Käfers ein. Dort war fast 40 Jahre lang auch der Käfer gebaut worden. Andere Modelle wie der Golf und der Jetta werden weiterhin in Puebla hergestellt. Der Käfer ist in Mexiko noch immer beliebt. Käfer-Taxis prägten jahrzehntelang das Straßenbild von Mexiko-Stadt.