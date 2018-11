Sinsheim. (dpa-lsw) Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 sind nahe Sinsheim vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, löste eine 60 Jahre alte Autofahrerin den Unfall am Samstag aus, als sie mit ihrem Fahrzeug von hinten in einen bremsenden Wagen krachte. Vier weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Auf der Autobahn war in Richtung Mannheim nach dem Unfall nur eine Spur frei. Der Stau erreichte eine Länge von ungefähr vier Kilometern.