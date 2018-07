Darum hat die Brücke ein Dach

Ein Schüler wunderte sich über das Brückendach, eine ältere Frau sah darin eine Zierde - dabei hat die Überdeckung aber rein praktische Gründe. Sie dient als Witterungsschutz der Holzkonstruktion, damit die Balken möglichst lange halten und nicht morsch werden. "Durch das Dach kann die Brücke in ihrer Bausubstanz nicht kaputt gehen und hält ewig", sagt Rainer Stetzelberger. Der verantwortliche Dachdecker und CDU-Gemeinderat ist überzeugt: "Die Brücke passt zu Bammental und wird ein neues Aushängeschild."

7000 Euro für 50 Zentimeter

28 Tonnen Gewicht, 32 Meter Länge und eine halbe Million Euro Kosten - das sind die Eckdaten zur neuen Radbrücke über der Elsenz. Verkehrsminister Winfried Herrmann nannte das Bauwerk "preiswert und eine runde, gute Sache." Das Land trägt dabei die Kosten - bis auf 7000 Euro. Die muss die Gemeinde selbst berappen, weil sie einen Sonderwunsch hatte: Der etwa 30 Meter lange Verbindungsweg zwischen L 600 und Brücke ist nun drei und nicht nur 2,50 Meter - wie die Brücke - breit.

Das erste Manko

Von der Brücke selbst war Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein (Grüne) begeistert. Bei seiner Pionierfahrt entdeckte der Rennradfahrer allerdings das erste Manko: Der Bordstein am Übergang für Radler von der L 600 auf den Radweg ist nicht abgesenkt. "Eine ärgerliche Kante", so Katzenstein, die Regierungspräsidentin Nicolette Kressl gleich als Hausaufgabe mitnahm - und schnelle Besserung versprach.

Hölzern über die Holzkonstruktion

Es war der Hingucker in Bammental: Während Albrecht Schütte mit seinem City-Bike und Hermino Katzenstein auf seiner Rennmaschine aus Carbon die Brücke überfuhren, kam Winfried Herrmann mit der Urform des Fahrrads daher: Einem hölzernen Laufrad, ganz im Stile von Karl Drais, der die Draisine 1817 erfunden hatte. Ganz so alt war das Gefährt dann doch nicht. Der Nachbau kam aber wie das Original vor 201 Jahren auch aus Mannheim - ausgeliehen von einer Privatperson.

Nach der Querung ist vor dem Radweg

Albrecht Schütte und Hermino Katzenstein waren sich einig: Nach der Brücke ist vor dem Radweg. Denn so schön und wichtig die Querung für Bammental ist - für die Radler der Region wird sie erst richtig wertvoll, wenn auch der Anschluss stimmt. Zum Beispiel nach Neckargemünd. "Den Weg brauchen wir, auch wenn er schwierig umzusetzen ist", so Schütte. Landtagskollege Katzenstein hofft: "So könnten wir die nächste Lücke im Radnetz schließen."