Von Alexander R. Wenisch

Seltsame Hobbys und gemeinsame Jugenderfahrungen sind oft ausreichend, um eine Karriere zu starten. Das zumindest beweisen Pink Floyd mit ihrer ersten Single "Arnold Layne", die am 10. März vor 50 Jahren veröffentlicht wurde.

Die Bandmitglieder Syd Barrett, Roger Waters und David Gilmour wuchsen quasi in Nachbarschaft in Cambridge auf. Sie trafen sich schon zu Schulzeiten in den Pausen zum Gitarrespielen und gaben vereinzelt Straßenkonzerte. In der Umgebung gab es zudem ein Mädchencollege, einige Studentinnen wohnten bei den Familien Waters und Barrett zur Untermiete. Und an Waschtagen hingen auf den Leinen in den Gärten regelmäßig Schlüpfer und Büstenhalter. Sicher eine inspirierende Umgebung für spätere Rockstars - und das El Dorado für "Arnold Layne".

Die Titelfigur gab es nämlich wirklich. Es handelte sich um einen Fetischisten, der seine Zeit gerne damit verbrachte, bei Mondschein Damenbekleidung aus den Gärten zu stehlen. Auch Berretts und Waters’ Mütter sollen in der Zeit Unterwäsche an "Arnold Layne" verloren haben.

Am Anfang des Songs erinnern sich die Musiker: "Arnold Layne had a strange hobby/ Collecting clothes/ Moonshine washing line/ They suit him fine/ On the wall hung a tall mirror/ Distorted view, see through baby blue/ Oh, Arnold Layne."

Syd Barrett, der den Text geschrieben hatte - und wegen Drogen- und psychischen Problemen im Jahr darauf aus der Band flog - lässt seine Layne-Geschichte gut ausgehen. Der Fetischist wird darin geschnappt und bekommt einen erhobenen Zeigefinger hinterher: "Don’t do it again" - böser Bube, du! Der echte "Arnold Layne" aber kam ungeschoren davon.

Dafür schaffte es die Geschichte auf die A-Seite der ersten Single einer der später erfolgreichsten britischen Bands. Was nicht allen gefiel. "Radio London" verbannte den knapp dreiminütigen Song über den Schlüpfer-Dieb aus dem Programm. Die Thematik sei zu verschroben. Die viel konservativere BBC dagegen spielte "Arnold Layne". Was darauf hindeutet, dass die Radiomacher kein Problem mit dem schlüpfrigen Thema hatten - oder den Text einfach nicht verstanden. Vielleicht fanden sie aber auch den neuen Sound, Pink Floyds Avantgarde-Rock, spannend.

Einige Wochen bevor die Single veröffentlich wurde, drehte die Band zusammen mit Derek Nice ein Schwarz-Weiß-Video, bei dem die Musiker am Strand von East Wittering eine Schaufensterpuppe anzukleiden versuchen. Eines der ersten Musikvideos, das verwendet werden sollte, den Song zu promoten. Doch als "Arnold Layne" in den Charts um 3 (!) Plätze "absackte", bekamen die Leute von der Plattenfirma EMI kalte Füße und hielten das Filmchen zurück.

Auf das Debütalbum "The Piper At The Gates Of Dawn" schaffte es der erste Pink-Floyd-Song im Übrigen auch nicht. Erst später erschien "Arnold Layne" auf mehreren Kompilationen; zuletzt 2001 auf "Echoes: The Best of Pink Floyd".