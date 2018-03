Von Micha Hörnle

Wer heute "The Girl From Ipanema" hört, denkt an endlose Strände an den Küsten Rios. Doch in den späten 50er Jahren waren Ipanema und Copacobana, die im selben Stadtteil liegen, eher eine Art St. Pauli in der brasilianischen Metropole: mit Prostituierten, Dealern und Leuten, die man ungestraft so ermorden kann. Und doch wurde gerade Ipanema zu einem Sehnsuchtsort - und das Lied davon, neben "Yesterday" von den Beatles, zu den am meisten von Radiostationen gespielten Songs weltweit.

Die Geschichte des Stücks ist von Mythen umflort, beispielsweise dass die beiden Komponisten "Tom" Jobim und Víncius de Moraes den Text in einer Bar namens "Veloso" dichteten, die sich später in "Garota de Ipanema" umbenannte - und zu einem Touristenziel wurde. Das Lied, so schreibt Ruy Castro in seinem Bossa-Nova-Buch, ist viel älter: Er wurde bereits, wie der Ursprungs-Bossa-Nova "Chega de Saudade", 1957 geschrieben - unter dem Titel "Menina que passa" ("Das Mädchen, das vorbeigeht"). 1962 dichteten Jobim und de Moraes das spätere "Girl From Ipanema" noch einmal um. Und wie in den meisten Fällen, stimmt auch hier die Legende von rechtzeitig inspirierten Musikern nicht.

Im Januar 1963 kam das Stück auf den Markt, von eher unbekannten Gruppen eingespielt, vier Monate später folgte die Version Jobims für den US-Markt: "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça / É ela menina que vem que passa / num doce balanço caminho do mar" (Schau, was für ein schöner Anblick, so voller Anmut, ist dieses Mädchen, die dort wiegenden Schrittes auf ihrem Weg zum Meer vorübergeht).

Der amerikanische Textdichter Norman Gimbel verflachte diesen Text etwas: "Tall and tan and young and lovely / The girl from Ipanema goes walking / And when she passes, each one she passes goes ,Ah‘" ("Groß und sonnengebräunt und jung und hübsch geht das Mädchen aus Ipanema spazieren, und wenn sie vorbeikommt, macht jeder, an dem sie vorbeikommt ,Ah!‘").

Nach Ansicht des Kritikers John Krich musste dabei "die Poesie des Originals einem schalen Gemisch aus Erotik und Exotik weichen". Aber egal, es ging schlicht um ein schönes Mädchen am Strand. Musikalisch ist die Sache nicht ganz so aufregend: Jobim benutzte weniger das herkömmliche Samba-Schema, als die 40-taktige Jazz-Form, wenn auch mit einigen Abänderungen; wie in der Samba gibt es eine Zweiteilung aus einem leichten und einem schweren Beat pro Takt.

Und wie bei allen Bossa Novas ist die Melodie schlicht und eingängig. Dazu trägt auch die Jazz-Interpretation des Gitarristen João Gilberto und seiner Frau, der Sängerin Astrud Gilberto, bei - die war, entgegen mancher Mythen, durchaus nicht zufällig bei der Aufnahme anwesend, sondern sang gleich auf Englisch -, gemeinsam mit dem Tenorsaxofonisten Stan Getz (erschienen 1964 auf dem Label "Verve"). Dessen Improvisation wurde zurückgenommen, im Grunde ein "gezügelter" Getz mit dem portugiesisch nuschelnden Gilberto-Ehepaar - ein cooles Stück, selbst für Leute, die keinen Jazz mochten.

Das Album gewann 1964 den Grammy als "Beste Jazz-Aufnahme" und als "Single des Jahres" - und machte gerade Astrud Gilberto zu einem zeitweiligen Weltstar. Auch spätere Aufnahmen (wie von Oscar Peterson) hielten sich, im Großen und Ganzen, an diese unerreichbare Vorlage: Ein Cover blieb nur immer eine Kopie.

Und wer war nun dieses Mädchen, diese "Garota", die angeblich Jobim und de Moraes getroffen haben sollten (und doch eher nicht): Es war die damals 19-jährige Heloisa Eneida Menezes Paes Pinto (kurz Helô), die ab und zu ins "Veloso" kam, um für ihre Mutter Zigaretten zu kaufen. Die Gute hatte keine Ahnung von ihrer Berühmtheit, bis ihr zwei Fotografen eines Magazins nachspürten.

Doch ihr strenger Vater und ihr neuer Gatte wollten nichts von diesem neuen Ruhm wissen, noch nicht einmal als sich 1965 die 400-Jahr-Feier Rios jährte und man plante, einen Film über das "anmutigste Mädchen der Welt" (Castro) zu machen. Erst 1987 zog sich die einstmals Schönste für den "Playboy" aus, und Castro schrieb süffisant: "Nun ja, 25 Jahre sind nicht 25 Tage."