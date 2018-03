Von Wolf H. Goldschmitt

Es gibt Titel von "Queen", die klingen bis heute wie die DNA ihres Frontmannes. "I want it all", "Don’t stop me now", "Who wants to live forever" und natürlich "The show must go on". Der letzte Song auf dem letzten Studioalbum der erfolgreichen Band gilt als Freddie Mercurys Vermächtnis. Kraftstrotzend und schier unersättlich huscht Farrokh Bulsara, so der Taufname des Stars, durch die Pophistorie. Aber nicht allein die Musik, auch seine schrägen, lasziven Kostümierungen grenzten Queen von den anderen Bands ihrer Zeit ab.

In einem Interview auf dem Höhepunkt seiner Karriere erzählt der Paradiesvogel: "Exzess ist Teil meiner Natur. Das kann ich nicht ändern. Langeweile ist für mich einfach eine Krankheit." In München war er gern gesehener Stammgast einer Schwulensauna. Dort hatte er ein Privatzimmer im Obergeschoss. Nach wilden Partys mit Drogen und Alkohol verbrachte er dort mit ausgewählten Freunden die Nacht. Und zahlte den Tribut für sein ausschweifendes Sexualleben.

Er stirbt an Aids. Einen Monat vor seinem Tod am 24. November vor 25 Jahren kommt "The show must go on" als Single auf den Markt. Und gerade einmal zwei Wochen nach der Veröffentlichung wird das Album "Greatest Hits II" herausgebracht. Eine Kollektion von Stücken aus einer Zeit, als die Band mit Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon mindestens ebensolche Popularität genießt wie Königin Elisabeth. Gleich sackweise muss die britische Post in den 70er Jahren Briefe vom Buckingham-Palast an die richtige Adresse weiterleiten. Alle waren nicht für die Queen, sondern für "Queen".

"I’ll soon be turning around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside the dark I’m aching to be free" - "Ich werde bald aus dem Blick verschwinden. Draußen wird es hell, doch in der Dunkelheit sehne ich mich danach, frei zu sein", lautet eine vielsagende Textpassage aus dem Song. Kurz vor seinem Ende beschreibt Freddie Mercury seine Gefühlswelt offen und ehrlich. Er sucht den Sinn des Lebens und übermittelt eine hoffnungsvolle Botschaft: Die Show muss weitergehen! Der Sänger weiß genau, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Und wer das Lied hört, spürt die Intensität und Gewalt, die er angesichts seines nahen Todes in die Stimme legt.

Unter diesen tragischen Umständen scheint selbst sein Ende musikalisch perfekt inszeniert und ein würdiges Finale für einen der ganz Großen des Showbusiness. Freddie Mercurys Lebensinhalt war es, sich für die Öffentlichkeit immer ins rechte (Rampen-)Licht zu rücken. Fünf Jahre lang und bis 24 Stunden vor seinem Ende in der prachtvollen Villa im Stadtteil Kensington bleibt seine Aids-Erkrankung das bestgehütetste Geheimnis Londons. Als es zu Ende geht, wacht nur Popsänger Dave Clark, ein Teenieschwarm aus den 60ern, an Mercurys Bett.

Ohne Freddie Mercury hat "Queen" nie wieder einen Charterfolg gelandet. Oder wie es ein enger Freund der Band, der ebenfalls homosexuelle Elton John, ausdrückt: "In der Garage von Queen steht zwar ein Ferrari, doch es gibt keinen Fahrer."