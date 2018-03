Von Wolf H. Goldschmitt

Auf das Konto von Albert Hammond gehen jede Menge Hits. Doch nur einer sichert dem Engländer seinen Platz in der ewigen Hitparade: "Es regnet nie in Südkalifornien" - "It never rains in Southern California". Und der Witz: Das Lied handelt überhaupt nicht vom Wetter. Der Song beschreibt vielmehr das Leben an sich.

Manche Tage bringen eitel Sonnenschein, aber wenn es einmal regnet, dann schüttet es. Diese Erfahrung hat der Musikant in jungen Jahren machen müssen. Hammond war in Gibraltar aufgewachsen und dann nach Madrid gepilgert, um mit seiner Gitarre Karriere zu machen. Aber dieser Plan geht schief. Er findet keinen Job, hat nichts zu essen und schlägt sich mehr schlecht als recht durch. Aus Stolz will er auch seine Eltern nicht um Hilfe bitten. "Ich bettelte am Bahnhof. Und ausgerechnet in dem Moment kommt mein Cousin vorbei und erwischt mich, den angeblich erfolgreichen Komponisten", erinnert sich der Künstler heute. "Ich flehte ihn an, bitte erzähle nichts von meiner Lage zu Hause, sonst holt mich mein Vater zurück und aus ist mein Traum von der Freiheit."

Im Song klingt das so: "Will you tell the folks back home I nearly made it" - erzähl’ den Leuten daheim, dass ich es fast geschafft habe. Angebote gäbe es in Hülle und Fülle. "Don’t tell them how you found me" - sag ihnen nicht, wie du mich vorgefunden hast.

"It never rains in Southern California" erzählt zwar die Geschichte eines erfolglosen Jungen in den USA, der sich durchbeißen will. Es ist aber letztlich die Story von Albert Hammond in Spanien. Jahre danach schreibt Hammond seine erste Erfolgsnummer "Little Arrows". Die große Karriere ist 1968 zum Greifen nah und der Liedermacher träumt nun tatsächlich von Kalifornien. Aber er weiß aus eigener Erfahrung, dass auch dort das Glück nicht auf der Straße liegt. Und so kommt ihm an einem verregneten Abend im Londoner Stadtteil Fulham die Idee für den Song "It never rains in Southern California".

Doch nicht jeder in der Branche merkt, dass dieses Lied das Zeug zum Welthit hat. "Wir haben das Lied der Countrylegende Glen Campbell und danach der Folkgruppe Seekers angeboten - und die sagten, das sei wohl das schlechteste Lied, das sie je gehört hätten. Ich hab’s dann nie wieder jemanden vorgespielt", erinnert sich der Songwriter.

Als er 1972 die Chance auf ein eigenes Album bekommt, nimmt er den Titel als Single doch noch auf. Der Rest ist Pophistorie. Die in seinem Lied befürchteten Regengüsse sind ausgeblieben. In den USA landet der Hit auf Platz 3, in Deutschland auf 9. Heute lebt Hammond als reicher Mann tatsächlich in Kalifornien. Whitney Houston, Tom Jones, Joe Cocker, die Hollies oder Tina Turner haben seine Kompositionen wie "One Moment in Time", "99 Miles from LA" oder "The Air that I breathe" aufgenommen. Auch mit 72 Jahren tourt der Evergreen noch regelmäßig durch die Welt.