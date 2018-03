Von Alexander R. Wenisch

Wenn Brautpaare sich "Every Breath You Take" von The Police wünschen, dann muss Sting immer schmunzeln. Denn der Song, den der Brite 1982 für seine Band geschrieben hat, birgt eines der größten Missverständnisse der Pop-Geschichte.

Every breath you take

Every move you make

Every bond you break

Every step you take, I’ll be watching you

Zugegeben: Klingt nach einem astreinen Liebeslied. Jeden Atemzug, den du tust und jeden Schritt - ich passe auf dich auf. Die entscheidende Zeile lässt sich aber auch übersetzen mit: Ich hab dich im Blick. Womit die düstere Stimmung eher zum Ausdruck kommt, die Sting im Kopf hatte. Every Breath You Take ist ein Stück über Eifersucht, krankhafte Liebe, über zwanghaftes Stalking.

"Opfer" des männlichen Verfolgungswahns ist Frances Tomelty. Sie und Sting heirateten 1976, zwei Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten. Sie waren sich bei einem Musical namens Rock Naitivity über den Weg gelaufen. Frances spielte die Rolle der Jungfrau Maria, er war Musiker der Band.

Für Sting lief es privat und beruflich gut. Mit seiner ersten Band Last Exit hatte er zwar keinen Erfolg. Der aber stellte sich Ende der 70er mit seiner neuen Combo The Police ein. Zudem bekamen er und Frances zwei Kinder, Joseph und Kate.

Im April ’82 war das vorbei. Sting verließ Frances, nachdem er mit der Schauspielerin Trudie Styler eine Affäre begonnen hatte. Die Trennung verarbeitete Sting nun in dem düsteren Text.

Der ironischerweise in sehr idyllischer Umgebung entstand; in Ian Flemmings jamaikanischem Zufluchtsort "Goldeneye". Sting schrieb den Song am selben Schreibtisch, an dem der 007-Schöpfer bereits einige seiner James-Bond-Abenteuer verfasst hatte.

Obwohl die Times damals höhnte, Every Breath bestünde aus "ein paar Akkorden, einem starken zentralen Gedanken und zwei Minuten mit einem Reimlexikon", wurde der Song einer der erfolgreichsten der Band: oberste Chartplätze weltweit, die erste US-Nr.1 und der fünfte Top-Hit in Großbritannien. In den USA führte Every Breath acht Wochen die Charts an - so erfolgreich wie Hey Jude von den Beatles.

Als sich Sting 1982 mit seinen Kollegen Andy Summers und Stewart Copeland im Studio traf, kursierten Gerüchte, die Band sei am Ende. Nach ihrem Album Ghost In The Machine hatten sich alle drei Soloprojekten gewidmet. Für die nun anstehende Platte Synchronicity rauften sie sich noch einmal zusammen - doch dieses fünfte Album wird das letzte der jungen Polizisten sein. Sie gingen noch einmal gemeinsam auf Tour und verkündeten 1986 eine "längere Auszeit".

Stings Song indes diente als Inspiration für einen anderen Hit: Losing My Religion von R.E.M. Deren Sänger Michael Stipe über Every Breath: "Er war fantastisch und auch irgendwie unheimlich. Deshalb wollte ich einen Song schreiben, der noch besser war ..." Aber unter uns: Auch der ist nicht die beste Wahl am Traualtar.