Von Alexander R. Wenisch

Die Adresse hat noch heute einen mystischen Ruf: Laurel Canyon. In der Gegend bei L.A. wohnten nicht nur, aber vor allem in den 60er Jahren die Stars: Frank Zappa, Carole King, Canned Heat, The Doors, Buffalo Springfield – und Joni Mitchell.

Ihr Haus in der Lookout Mountain Road wurde im Sommer 1968 zum Treffpunkt ihrer Folk-Freunde. Nächtelang saßen sie da am Kamin auf dem warmen Holzfußboden und sinnierten über die Welt und die Kunst. Bei einem dieser Sit-Inns war ein popkultureller Urknall zu erleben. Stephen Stills (Ex-Buffalo) und David Crosby (zu der Zeit Mitchells Lover) spielten vor versammelter Mannschaft einen neuen Song: You Don’t Have To Cry. Unter den Gästen war auch Graham Nash, zu der Zeit Sänger der Hollies.

Nash war von Crosbys und Stills’ Harmonien so angetan, dass er sie immer wieder bat, den Song noch einmal zu singen. Schließlich setze er mit seiner typischen hohen Stimme ein – und lieferte die dritte Harmonie zu dem Song. Ein Paukenschlag – der Moment, in dem Crosby, Stills und Nash entstanden, der Inbegriff der Folk-Rock-Bewegung der 60er. Kurz darauf kam noch Neil Young dazu.

Der 26-jährige Nash war indes nicht nur von den Harmonien der Kollegen begeistert, sondern auch von Crosbys Freundin, eben Joni Mitchell. Er kündigte bei den Hollies und zog zu der ein Jahr Jüngeren. Die beiden wurden zum kreativen Traumpaar der Laurel-Canyon-Clique.

Eine beschauliche Zeit: Musizieren, Freunde treffen, zum Essen ins Dorf. Auf dem Rückweg von einem dieser Ausflüge kamen die beiden an einem Antiquitätenladen vorbei. Mitchell kaufte eine Vase, die ihr schon lange gefiel. Daheim stellte sie Blumen hinein, Graham entfachte den Kamin. „Dieser Augenblick zeigte, wie bodenständig unsere Beziehung war“, erinnert sich der Musiker. Nash war inspiriert und schrieb den Song Our House binnen einer Stunde am Klavier: Eine Ode an seine Liebe. „I’ll light a fire/ And you place the flowers in the vase/ That you brought today.“

Der Text lässt tief blicken: Auch wenn Nash in anderen Songs von der freien Liebe sang, offenbarte Our House seine Sehnsucht nach einer altmodischen Art des heimischen Glücks. Was meilenweit weg ist von den Idealen der Hippie-Gemeinschaft, in der der Brite hier in L.A. unterwegs war. Und auch Joni Mitchell lebte in einem gänzlich anderen Universum. Häuslichkeit hieß für sie: Verzicht auf eigene Träume, Schufterei, Unterwürfigkeit in der Ehe. So hatte Mitchell es jedenfalls bei ihrer Großmutter erlebt – und wollte diesen Lebensweg keinesfalls einschlagen. Sie liebte ihn – aber nicht unter diesen Bedingungen. Die Zerrissenheit drückte Mitchell später in ihrem Song Willy (Grahams Spitzname) aus: „He says our love cannot be real / He cannot hear the chapel’s pealing silver bells / Willy is my joy he is my sorrow.“

Die traute Zweisamkeit hielt nicht lange: Ende 1969 trennte sich das Hippie-Traumpaar. Our House erschien 1970 auf dem CSNY-Album Déjà Vu.