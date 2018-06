Telefon- und Netzwerkkabel in einem Telekom-Router. Foto: Federico Gambarini/Symbol

(dpa) Der ab Werk voreingestellte Netzwerk-Name des Wlan-Routers sollte stets geändert und so gewählt werden, dass keine Rückschlüsse auf Modell, Betreiber und Standort möglich sind. Über den Namen (SSID) kann man aber auch das sogenannte Location Mapping unterbinden, bei dem Unternehmen die Standortdaten von Wlan für die Smartphone-Ortung sammeln, berichtet das "c’t"-Fachmagazin (Ausgabe 5/17). Wer nicht möchte, dass sein Netz und der Router-Standort so katalogisiert und genutzt werden, sollte an seine SSID den Nachsatz "_nomap" (ohne Anführung) anhängen. Zumindest die großen Anbieter von Location Mapping ignorieren das Wlan dann.

Dazu zählen den Angaben zufolge etwa Firmen wie Google oder Skyhook. Auch Microsoft sammelt SSIDs, Mac-Adressen von Routern und deren ungefähren Standort. Allerdings berücksichtigt der Softwarekonzern "_nomap"-Wünsche über die SSID nicht.

Man muss auf einer Internetseite die Mac-Adresse seines Routers eintragen, um Microsoft die Erfassung seines Wlan zu untersagen. Die Mac-Adresse findet sich in aller Regel auf dem Typenaufkleber des Routers.