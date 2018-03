Von Thomas Schörner

Die Auswahl an Schutzhüllen fürs Handy ist riesig: "Hardcase, Softcase, Bumper oder Flipcase sind nur vier Beispiele für unterschiedliche Varianten, die sich vor allem in Bezug auf das Material voneinander unterscheiden", erklärt der Handy-Experte Hayo Lücke. Ein Hardcase etwa besteht meist aus festem Kunststoff. Bumper für den Handyrahmen sind dagegen aus gummiartigem Material und sollen Stöße und Stürze kompensieren. Und Softcases sind häufig aus biegsamen Materialien wie Silikon oder Thermoplastischem Polyurethan (TPU) hergestellt, erklärt Lücke. Der Vorteil: "Das Handy liegt spürbar griffiger in der Hand."

Aber Vorsicht: "Bei Silikonhüllen sollte vor dem Kauf eine Begutachtung stattfinden, denn wenn das Material zu weich ist, kann das Smartphone bei einem Sturz aus der Hülle fliegen", erklärt Abdul El-Chafei, Handyreparatur-Experte. Die Hülle sollte auch nicht zu dünn sein, weil sich der Druck dann wie bei harten Materialien direkt aufs Smartphone überträgt. Besonders wichtig sei es, die Ecken des Smartphones zu polstern. "In der Regel ist es immer besser, ein Case zu nehmen, welches einen dicken Rand hat, der über dem Display absteht - das schützt den Bildschirm bei einem frontalen Crash", sagt El-Chafei. Sein Tipp für alle, die es dezent mögen: Eine dünne Hülle und Display-Panzerfolie schützen die Vorderseite auch.

Die Hüllenarten Hardcase, Softcase und Bumper haben aber einen entscheidenden Nachteil. "Sie schützen nicht das mitunter empfindlichste Bauteil eines Smartphones, das Display", sagt Lücke. Er favorisiert sogenannte Flipcases. "Hier wird das Handy meistens nicht nur in eine harte Schale gelegt, sondern die Vorderseite zusätzlich durch ein aufklappbares Front-Cover geschützt."

Von einfachen Bumpern rät Hayo Lücke eher ab, weil sie weder Rückseite noch Front eines Handys vor Beschädigungen schützt: "Jeder Smartphone-Nutzer wird sich schwarzärgern, wenn das Handy einmal auf den Boden stürzt und das Display zwar nicht zersplittert, dafür aber fiese Kratzer sichtbar werden."

Und dann gibt es noch die Hüllen für extreme Belastungen und Ansprüche. "Outdoor-Schutzhüllen sind nicht nur besonders stoßfest, sondern dichten Handys zum Teil auch gegen Wasser und Staub ab", erklärt Hayo Lücke. "Allerdings wird die Bedienung umständlicher, da zum Beispiel die Lautstärke-Tasten fester gedrückt müssen."