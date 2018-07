Der Club Bootshaus in Köln stieg von Rang 22 auf Platz 17. Das Berghain stand vor sieben Jahren auf Platz eins, fiel seither aber auf Ränge zwischen 6 und 18. In der weltweiten Top-100-Liste sind nur wenige Clubs in Deutschland: So finden sich noch das Berliner Watergate auf Platz 68, der Berliner Tresor auf 77, und das Robert Johnson in Offenbach auf dem 100. Platz. Nummer eins ist nach einem Jahr auf Rang zwei wieder der Club Space auf der spanischen Party-Insel Ibiza, die allein in den Top Ten schon viermal vertreten ist.