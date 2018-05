Die Idee hatte ein italienischer Koch und Bergfan, der das Konzept obendrein mit einer Wortschöpfung aus Schnee (snow) und Essen (food) krönte: «Snood Kitchen».

Das «Snowlicious» genannte spezielle Pistenfahrzeug ist aktuell noch auf der Weltausstellung («Expo») in Mailand zu sehen. Im Winter soll es an verschiedenen Hot-Spots in den Bergen eingesetzt werden. Guten Appetit!