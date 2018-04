Das soll sich ändern: Ein Projekt namens Marzahn Hills will der Gegend zu einem eigenen Schild im Stile Hollywoods verhelfen. «Marzahn Hills soll neue Assoziationen mit dem Bezirk hervorrufen», heißt es auf der Internetseite. Stehen sollen die Lettern demnach auf den nahe gelegenen Ahrensfelder Bergen.

In Marzahn kommen die Pläne gut an: Bezirksbürgermeister Stefan Komoß (SPD) bezeichnete das Projekt als «interessant und spannend». So schnell wird Hollywoods Glamour aber wohl nicht Einzug ins Plattenbauviertel halten: Die Initiatoren werben derzeit noch um Paten für die Buchstaben, die den Schriftzug möglich machen sollen.