Schon in den letzten Wochen deutete sich der Trend an. Im oft frostigen Berlin zum Beispiel haben schlanke Expat-Hipster aus wärmeren Ländern keine Scheu, beim Bar-Smalltalk über die Option einer langen Unterhose (auf Englisch: Long John) im Winter zu sprechen. Das Schwulenmagazin «Männer» zeigte außerdem kürzlich in einer Fotostrecke («Schön warm anziehen!») einen Kerl in langer Unterhose, und das Model Gregorgus Geez präsentierte sich zu Weihnachten in «long johns» bei Instagram.

Der Berliner Laden «Superschlüpfer» bewirbt ein buntes Exemplar als «Hingucker» sowie mit dem wichtigen Modehinweis, sie sei nicht labberig: «Ob unter Jeans oder zum Schlafen, einmal angezogen wirst du dich nicht mehr so schnell von dieser Hose trennen wollen. Der Long John hat eine eng anliegende, maskuline Passform...»