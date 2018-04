Der Großteil des Startkapitals wurde bereits per Crowdfunding eingenommen. «Fleisch ist Fleisch, sie werden kaum einen Unterschied schmecken», sagte der kurdische Koch Sakir Turan der Zeitung «Kurier». Turan, der 2003 den ersten Halal-Schlachthof Österreichs gründete, will den Imbissstand gemeinsam mit Kunstorganisationen betreiben.

Religiöse Muslime essen nur Fleisch von geschächteten Tieren. Dabei werden die Tiere vor der Schlachtung in aller Regel nicht betäubt. Der Würstelstand wird zunächst am Wiener Brunnenmarkt in Ottakring stehen, einer Gegend mit vielen muslimischen Bewohnern. Im Verkauf sollen Flüchtlinge mitarbeiten.