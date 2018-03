Der 23-Jährige aus Dresden lag mit persönlicher Bestleistung von 575,30 Punkten klar vor Titelverteidiger und Topfavorit Victor Minibajew aus Russland (541,70). Bronze ging an den Weißrussen Wadim Kaptur. Dominik Stein (Leipzig/391,10) sprang auf Platz zwölf. Wolfram sicherte Deutschland damit auch einen fixen Olympia-Startplatz 2016 in Rio de Janeiro. Nebenbei holte er die vierte deutsche Medaille von Rostock.

Während des Olympia-Finales 2012 hatte sich Wolfram die Schulter ausgekugelt und den Wettkampf trotzdem auf Platz acht beendet. Danach folgten mehrere Operationen. Zwischendurch war der Sportsoldat sogar zum Brettspringer umgeschult worden, da die Schultern lange die Belastung eines Sprungs von der Zehn-Meter-Plattform nicht aushielten. 2013 hatte Wolfram überraschend EM-Silber vom Ein-Meter-Brett geholt.

In Abwesenheit des WM-Dritten Sascha Klein holte er nun seinen ersten großen Titel. Klein tritt nach einer Rückenblessur an diesem Sonntag gemeinsam mit Patrick Hausding im Synchronspringen vom Turm an. Das deutsche Duo ist nach sieben EM-Titeln in Serie Topfavorit.