Nachdem die Bayern am Freitag den Spitzenreiter Eisbären Berlin mit dem vierten Sieg in Serie abgelöst hatten, verlor der EHC am Sonntag in eigener Halle gegen die Düsseldorfer EG mit 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) und musste die Rheinländer vorbeiziehen lassen.

Drayson Bowman (11.) und Alexander Preibisch (39.) hatten die Gäste vor 5210 Zuschauern mit 2:0 in Front gebracht, ehe Torjäger Michael Wolf im zweiten Drittel nur noch der Anschlusstreffer gelang (40.). Die DEG verfügt nach dem dritten Saisonerfolg über die Münchner nun über 79 Punkte, der EHC verharrt bei 78 Zählern. Das spannende Wechselspiel an der DEL-Spitze vervollkommnen die Berliner Eisbären (76), die am Sonntagabend Hamburg empfangen, und die Iserlohn Roosters, die nach dem 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) über Straubing nun gleichfalls auf 76 Punkte kommen.

Unterdessen mussten die bislang viertplatzierten Nürnberger abreißen lassen. Gegen Schlusslicht Krefeld verärgerten die Ice Tigers beim 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) ihre knapp 5000 Fans. Der Schwede Henrik Eriksson schoss die Gäste in der 8. und der 50. Minute zweimal in Front, Daniel Pietta besiegelte den Überraschungssieg der Pinguine (59.).

Die Mannheimer Adler verschenkten gegen Augsburg vor 13 361 Zuschauern den im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation so wichtigen Erfolg. Im Penaltyschießen besorgte Michale Iggulden den entscheidenden Treffer zum 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)-Sieg der Gäste.