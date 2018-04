«Wir werden wieder Titel gewinnen! Nur Meister werden, das ist zurzeit eher unwahrscheinlich», sagte Watzke der «Bild am Sonntag». Es bestehe «die überragende Wahrscheinlichkeit, dass die Meisterschaft in den nächsten drei Jahren nach München geht». Watzke sieht die BVB-Chancen eher in den Pokal-Wettbewerben. «Die Europa League ist sehr schwierig, weil sie so extrem lang ist - aber machbar. Grundsätzlich sind wir titelfähig, standen zuletzt nicht umsonst jedes Jahr in einem Finale», sagte Watzke.