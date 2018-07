«Wir versuchen, uns jeden Tag zu verbessern. An diesem Tag in Melbourne war Ferrari besser. Jetzt müssen wir daran arbeiten, wie wir sie wieder schlagen können», sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag in Shanghai.

«Es gibt noch viele Bereiche, in denen wir uns steigern müssen. Darauf haben wir uns in der zurückliegenden Woche konzentriert», versicherte Wolff. «Es geht nicht darum, sich die Konkurrenz als Inspiration anzusehen, sondern vielmehr darum, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen, um unsere Performance zu optimieren.»

In Australien war Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zu früh zum Reifenwechsel an die Box gekommen. Ferrari-Star Vettel nutzte diese Strategiepanne und sicherte sich vor dem Briten den Sieg.

«Man muss den Finger auf die Wunde legen, seine Schwächen erkennen und darauf reagieren», erklärte Wolff und schwärmte von Shanghai-Rekordgewinner Hamilton: «Wir erleben den besten Lewis der vergangenen vier Jahre - sowohl auf als auch abseits der Strecke. Er ist eine der Säulen des Teams geworden, und das hat er in Melbourne bewiesen.»