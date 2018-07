Dortmund (dpa) - Herausforderer Borussia Dortmund geht optimistisch in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. «Wir haben darauf Lust und trauen es uns zu, ausgerechnet am Sonntag unser bestes Spiel zu machen», sagte BVB-Coach Thomas Tuchel vor dem Auftritt beim FC Bayern München am Sonntag.