Daniel Piatti (80. Minute) besiegelte vor 9 500 Zuschauern in Winterthur die unglückliche Niederlage. Dennoch waren Fortschritte unverkennbar: Anders als beim glücklichen 2:2 gegen den VfL Bochum sechs Tage zuvor dominierte der BVB die Partie. Ungenutzte Chancen von Pierre-Emerick Aubameyang (24. Minute), Mario Götze (32.) und Gonzalo Castro (38.) kosteten aber den Sieg über den spanischen Erstligisten.

Im insgesamt fünften Test unter seiner Regie hatte der neue BVB-Coach Peter Bosz nur eine Hälfte des Kaders für das Testspiel nominiert. Zunächst kam die zurzeit vermeintlich beste Elf zum Einsatz, in der vor allem Angreifer Ousmane Dembélé und der zur Pause ausgewechselte Rekonvaleszent Götze überzeugten. In der zweiten Halbzeit debütierte Neuzugang Mahmoud Dahoud im BVB-Trikot.

Die in Winterthur nicht eingesetzten Profis sollen im zweiten Test während des Trainingslagers am kommenden Dienstag gegen Bergamo in Altach (Österreich) zum Zug kommen. Direkt nach dieser Partie reist die Borussia aus dem Trainingslager in Bad Ragaz zurück nach Dortmund.