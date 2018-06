Lasse Sobiech erzielte vor rund 29 546 Zuschauern durch einen fragwürdigen Foulelfmeter (70.) den Führungstreffer, ehe Sebastian Maier (87.) für den Schlusspunkt sorgte. Der MSV ist mit zwei Punkten Liga-Schlusslicht.

St. Paulis Trainer Ewald Lienen ließ mit Rechtsverteidiger Marc Hornschuh und Außenspieler Jeremy Dudziak, der in der Jugend für den MSV Duisburg gespielt hat, gleich zwei Neuzugänge in der Startelf auflaufen. MSV-Neuzugang Victor Obinna hingegen durfte aufgrund fehlender Spielberechtigung noch nicht eingesetzt werden.

Nach einem unsicheren Beginn beider Mannschaften nahm das Spiel ab der 19. Minute an Fahrt auf. Der von Borussia Dortmund verpflichtete Dudziak vergab in der ersten Halbzeit drei gute Torchancen (19., 24., 40.). Auch Christopher Buchtmann, der mit seinen gezielten Pässen mehrmals für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgte, hatte in der 38. Minute die Führung auf dem Fuß. Die beste Torgelegenheit der Duisburger verbuchte hingegen Stürmer Andreas Wiegel, der in der 32. Minute den Pfosten traf.

In der 69. Minute führte ein vermeintliches Foulspiel des eingewechselten Dustin Bomheuer an Lennart Thy zu einem Foulelfmeter, den Sobiech souverän verwandelte. MSV-Trainer Gino Lettieri wurde aufgrund Meckerns gegen die Elfmeterentscheidung aus dem Innenraum verwiesen. Der eingewechselte Maier sorgte per Distanzschuss für die Entscheidung. Der FC St. Pauli rückt dank der drei Punkte auf den dritten Tabellenplatz vor. Der weiterhin sieglose MSV Duisburg bleibt das Tabellenschlusslicht.