Das 30 Jahre alte Alpin-Ass stieg damit sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften in den USA sogar zum alleinigen deutschen Rekordhalter im Männer-Ranking auf - gefeiert von mehr als 10 000 Zuschauern beim Flutlichtslalom. Fritz Dopfer als Zweiter bescherte dem Deutschen Skiverband (DSV) in Italien auch mannschaftlich gesehen ein herausragendes letztes Weltcup-Rennen vor der kurzen Weihnachtspause. «Das ist der Wahnsinn, ich wollte unbedingt gewinnen - und das ist aufgegangen», kommentierte Neureuther, der jetzt auch die Slalom-Gesamtwertung anführt. Dritter in Madonna wurde der Schwede Jens Byggmark.

Bislang stand Neureuther mit neun Erfolgen gleichauf mit Markus Wasmeier an der Spitze der deutschen Herren-Riege im Weltcup, hinter den beiden rangiert Armin Bittner auf Rang drei. Im Ziel freute sich nicht nur DSV-Alpinchef Wolfgang Maier diebisch über die Erfolge seiner beiden Leistungsträger, von denen sich auch Dopfer «überaus happy» zeigte. «Im zweiten Lauf war es extrem schwer. Aber ich habe es Gott sei Dank jetzt mal rübergebracht, dass ich im zweiten Lauf auch Attacke gebe trotz schlechterer Piste», berichtete er.

Linus Strasser und Philipp Schmid verpassten das Finale der besten 30 Fahrer zwar, an den konstant guten Leistungen der Technik-Herren im WM-Winter änderte das aber nichts. In den insgesamt sieben Riesenslaloms und Slaloms der Saison gab es schon sechs Podestplätze für Neureuther, Dopfer und den momentan verletzten Stefan Luitz. «Die drei können einfach immer in der absoluten Weltspitze mitfahren. Die letzten zwei, drei Jahre sind eine erstaunliche Entwicklung», lobte Maier schon vor dem bärenstarken Jahresabschluss seiner Techniker. Weiter geht es für sie beim Slalom in Zagreb am 6. Januar.

Wie stark das deutsche Technik-Team der Männer - jahrelang Sorgenkind der Alpinen - inzwischen ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Seit Neureuthers Vater Christian im Januar 1974 einmal gemeinsam mit Hansjörg Schlager in die Top drei fuhr, standen in mehr als 50 Jahren bislang nur ein weiteres Mal zwei Deutsche nach einem Herren-Slalom im Weltcup auf dem Podium: Neureuther als Erster und Dopfer als Zweiter im März dieses Jahres in Kranjska Gora. Seit der Bayer Neureuther bei der WM 2013 in Schladming Slalom-Silber holte, ergatterten er und seine Teamkollegen 17 Podestplätze in den technischen Disziplinen, darunter sind sechs Siege.

Die Grundlage legten beide mit konzentrierten Auftritten im ersten Durchgang. «Es war ganz solide, ohne was Großes zu riskieren. Es war einfach ziemlich clever gefahren, muss ich sagen. Ich habe trotzdem immer den Ski auf Zug gehalten», meinte Neureuther nach der Fahrt durch den von Marcel Hirschers Trainer gesteckten Parcours. Der Gesamtweltcupsieger aus Österreich ging mit 0,85 Sekunden Rückstand auf Neureuther ins Finale und wurde am Ende nur Siebter - Dopfer hingegen war als Einziger annähernd gleich schnell unterwegs wie sein Teamkollege. 0,09 Sekunden trennten beide zur Halbzeit, am Ende waren es dann nach einer erneut herausragenden Neureuther-Performance im zweiten Durchgang gar 0,82 Sekunden. Die Freude war riesig, der Kommentar des Siegers fesch: «Yeah, Baby», rief er in die Kamera.