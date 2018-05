Trotzdem gelang den Gästen in der zweiten Hälfte der Ausgleich (71.) durch Jermain Defoe. Als alles nach einem Unentschieden aussah, traf Sunderland-Profi Paddy McNair in das eigene Tor. Diese Führung gab Manchester City auch in der fünfminütigen Nachspielzeit nicht mehr her. Typisch Pep: City hatte 77 Prozent Ballbesitz.

Vor dem Spiel hatte Guardiola überrascht, als er Englands Nationaltorwart Joe Hart auf die Bank setzte und Willy Caballero im Tor den Vorzug gab. Der Argentinier zeigte eine starke Leistung. Die beiden deutschen Neuzugänge Leroy Sané (Oberschenkel) und Ilkay Gündogan (Knieoperation) standen verletzungsbedingt nicht im Kader.

Stadtrivale Manchester United schlug am Sonntag den AFC Bournemouth mühelos mit 3:1 (1:0). Juan Mata (40.) brachte United in Führung. In der zweiten Halbzeit machten die Topstürmer Wayne Rooney (59.) und Zlatan Ibrahimovic (64.) alles klar. Der AFC Bournemouth war immerhin effizient: Adam Smith (69.) traf mit dem einzigen Torschuss.

Bei Manchester kam der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan erst in der 75. Minute für den Torschützen Mata. Der 105 Millionen Euro teure Rekord-Neuzugang Paul Pogba musste sein Comeback im Manchester-Trikot wegen einer Gelbsperre aus seiner letzten Saison mit Juventus Turin verschieben. Bastian Schweinsteiger, der in Manchester vor dem Abschied steht, stand nicht im Kader.

Die Anhänger von Meister Leicester City merken schon am ersten Spieltag, dass es eine schwere Saison wird. Die Foxes verpatzten ohne den gesperrten Robert Huth ihren Saisonauftakt. Beim Aufsteiger Hull City verlor Leicester mit 1:2 (0:1). Den Siegtreffer für Hull, das nach dem Rücktritt von Steve Bruce noch immer einen Trainer sucht, erzielte Robert Snodgrass (57.).

Adame Diomandé hatte Hull City vor der Pause in Führung geschossen (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff glich Riyad Mahrez per Strafstoß (47.) aus - der einzige Treffer für Leicester City. Stürmerstar Jamie Vardy blieb blass. Der einstige Hannoveraner Ron-Robert Zieler saß auf der Bank. Leicester-Trainer Claudio Ranieri sagte: «Wir sind immer noch Underdogs.»

Der FC Everton mit seinem neuen Trainer Ronald Koeman kam gegen Tottenham Hotspur nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die frühe Führung für die Gastgeber erzielte Ross Barkley (5.). Erik Lamela gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich (59.) für Tottenham.

Der frühere Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri rettete Stoke City mit seinem Tor einen Punkt beim 1:1 (0:1) gegen Aufsteiger FC Middlesborough. Der ebenfalls aufgestiegene FC Burnley mit dem früheren Karlsruher Rouwen Hennings verlor 0:1 (0:0) gegen Swansea City. Crystal Palace unterlag West Bromwich Albion 0:1 (0:0). Southampton und Watford trennten sich 1:1 (0:1).