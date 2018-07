Die 33-jährige Amerikanerin siegte in einem US-Duell am Freitag in New York 3:6, 7:5, 6:0 gegen Bethanie Mattek-Sands. Dabei tat sich die Favoritin lange Zeit genauso schwer wie in der Runde zuvor.

«Ich bin nicht allzu solide ins Spiel gekommen, Bethanie hat ihr Spiel gespielt. Ich habe Ende des zweiten Satzes dann meinen Rhythmus gefunden», sagte Serena Williams, die viele Chancen ausließ, um ihrer Gegnerin den Aufschlag abzunehmen. «Ich habe mir gesagt: Hier ist die nächste, versuche es weiter.»

In der Runde der letzten 16 trifft Serena Williams am Sonntag auf die Amerikanerin Madison Keys, die 6:3, 6:2 gegen Agnieszka Radwanska aus Polen gewann. Ebenfalls weiter dabei ist die Kanadierin Eugenie Bouchard nach dem 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 über die letztjährige Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova aus der Slowakei. Bouchard muss nun gegen die Italienerin Roberta Vinci antreten.