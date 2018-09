Laut SZ unterschrieb er die Erklärung nur wenige Tage nach seiner Berufung zum Generalsekretär Ende Oktober 2007. Diese Erklärung soll damals schon lange fertig gewesen sein.

Es ist davon auszugehen, dass die Unterschrift Niersbachs der Grund dafür ist, warum die Staatsanwaltschaft Frankfurt auch gegen ihn wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in einem schweren Fall ermittelt.

Außer gegen Niersbach wird auch gegen Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt ermittelt. Sie waren zum Zeitpunkt der Steuererklärung für 2006 DFB-Präsident und -Generalsekretär. Am Dienstag hatten Steuerfahnder die DFB-Zentrale und die Privatanwesen von Niersbach, Zwanziger und Schmidt durchsucht.

In der Steuererklärung wurden die im Zentrum der DFB-Affäre stehenden 6,7 Millionen Euro beim Fiskus als Betriebsausgaben geltend gemacht, obwohl sie falsch deklariert waren. Bei dem Geld handelt es sich um die Rückzahlung, die der damalige Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus zunächst vermutlich 2002 für das deutsche WM-OK an den Fußball-Weltverband überwiesen hatte und die dann 2005 getarnt als Beitrag für eine FIFA-Gala an den Franzosen zurückfließen sollten. Unterzeichner der Überweisung waren Zwanziger und Schmidt, die auch beide Vizepräsidenten des OK waren.