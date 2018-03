Der Slalomspezialist verzichtet wegen eines Bandscheibenschadens mit starker Entzündungsreaktion an den Wirbelgelenken auf die deutsche Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen und Seefeld (Österreich). «Der Rücken bereitet mir seit Jahren immer wieder Schwierigkeiten. In den letzten Wochen aber hatte ich zunehmend mit Einschränkungen beim Skifahren zu kämpfen», sagte Neureuther, der 31 Jahre alt wird.

«Ich werde deshalb den Rat der Ärzte befolgen und zunächst ein sechswöchiges Belastungsverbot einhalten, um eine im Raum stehende Operation zu vermeiden», fügte er an. Die Ärzte vermuten, dass Neureuther vier Monate mit dem Skitraining pausieren muss. Bei der WM in den USA hatte der Teamweltmeister von 2005 im Februar die Bronze-Medaille im Slalom errungen.