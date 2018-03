«Das kann man nicht verallgemeinern. Ich will meine Ergebnisse maximieren, an mehr denke ich nicht», sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Spanien. Hamilton liegt nach drei Siegen bereits 27 Punkte vor Rosberg in der Gesamtwertung. «Die Ergebnisse sprechen für sich», sagte der Deutsche. «Bisher hat es noch nicht gepasst, das will ich jetzt ändern», sagte Rosberg vor dem Rennen in Barcelona am Sonntag.