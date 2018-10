Der Vize-Weltmeister fuhr auf dem Circuit de Catalunya die schnellste Runde und war trotz der langsameren Reifenmischung fast genauso flott unterwegs wie Ferrari-Star Sebastian Vettel bei seiner Test-Bestzeit in der Vorwoche.

Seine Standfestigkeit hatte der neue Mercedes schon beim Testauftakt gezeigt. Damit deutet erneut vieles auf ein Duell zwischen dem Weltmeister-Team und Verfolger Ferrari in der neuen Saison hin.

Zweiter wurde Williams-Fahrer Valtteri Bottas aus Finnland vor dem Spanier Fernando Alonso im McLaren. Kimi Räikkönen belegte im neuen Ferrari Rang vier. Titelverteidiger Lewis Hamilton, der den Silberpfeil am Nachmittag von Rosberg übernahm, begnügte sich mit Platz sechs. Der Rheinländer Nico Hülkenberg beendete den Tag im Force India als Achter.

Die Formel-1-Teams testen noch bis zum Freitag in Barcelona ihre Form. Die neue Saison beginnt am 20. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.