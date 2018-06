Peking (dpa) - Usain Bolt gegen Justin Gatlin, Teil II: Vier Tage nach Bolts Sieg über 100 Meter kommt es am Donnerstag (14.55 Uhr MESZ) über die doppelte Distanz zur Revanche. Dann steht bei der Leichtathletik-WM in Peking das 200-Meter-Finale an.