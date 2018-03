Angelique Kerber spielt in Wimbledon in Runde 1 gegen eine Qualifkantin. Foto: Friso Gentsch

London (dpa) - Der nächste Grand Slam, die altbekannten Sorgen: Auch vor dem bedeutendsten Turnier des Tennis-Jahres hat Angelique Kerber noch keinen Ausweg aus ihrer sportlichen Krise gefunden.

Bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne scheiterte die 28 Jahre alte Kielerin im Viertelfinale an der Britin Johanna Konta und reist mit Ungewissheit über ihre Form auf Rasen und ohne echtes Erfolgserlebnis nach London. Dort trifft Kerber beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison am Dienstag in der ersten Runde auf die Qualifikantin Irina Falconi aus den USA.

Immerhin tritt die Vorjahresfinalistin im ersten Match auf dem Center Court trotz ihrer jüngsten Misserfolge mit dem Erstrunden-Aus bei den French Open als Tiefpunkt als Nummer eins der Weltrangliste auf, weil ihre schärfste Kontrahentin Simona Halep in Eastbourne ebenfalls früh scheiterte und Titelverteidigerin Serena Williams schwanger pausiert.

«Ich hoffe, dass Rasen ihr hilft, aus ihrem Loch rauszukommen. Das Rasen-Spiel liegt ihr eigentlich. Ich wünsche ihr, dass sie nach Wimbledon kommt und wieder Spaß am Tennis findet», sagte Bundestrainerin Barbara Rittner am Freitag nach der Auslosung. Eine Qualifikantin mit Matchpraxis als erste Hürde dürfe man nie unterschätzen. «Aber Angie spielt wieder besser, und es war wichtig, dass sie mal wieder in einem Viertelfinale stand», sagte Rittner. Gegen Falconi hatte Kerber das bislang einzige Duell 2013 in Washington glatt gewonnen.

Einige andere deutsche Damen erwischten laut Rittner «eklige» Lose. Die frühere Finalistin Sabine Lisicki bekommt es zwei Wochen nach ihrem Comeback nach langer Verletzungspause zum Auftakt mit der an Nummer 27 gesetzten Kroatin Ana Konjuh zu tun. Andrea Petkovic spielt gegen die an Position acht eingestufte Slowakin Dominika Cibulkova.

Julia Görges tritt gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine an, Mona Barthel gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe. Carina Witthöfts erste Gegnerin ist die an Nummer 26 gesetzte Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien. Annika Beck trifft auf Polona Hercog aus Slowenien, Tatjana Maria spielt gegen die Russin Anastasia Potapowa.

Bei den deutschen Herren richten sich wie zuletzt (zumindest in der ersten Runde) alle Blicke auf Oldie Tommy Haas und Jungstar Alexander Zverev. Der 39 Jahre alte Haas, der auf seiner Abschiedstournee von den Organisatoren der Rasen-Veranstaltung im Südwesten der britischen Hauptstadt eine Wildcard erhielt, trifft zunächst auf den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans. In der zweiten Runde könnte Haas auf den dreimaligen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka treffen.

Alexander Zverev spielt als Nummer zehn der Setzliste gegen den Russen Jewgeni Donskoi, sein älterer Bruder Mischa Zverev gegen Bernard Tomic aus Australien. Philipp Kohlschreiber hat in dem früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien ein kniffliges Los erwischt. Insgesamt hatten sich vor Abschluss der Qualifikation neun deutsche Herren und acht Damen einen Platz im Hauptfeld gesichert.

Am Montag beginnt das Traditionsturnier im Südwesten Londons mit der oberen Tableau-Hälfte bei den Herren, zu der auch Haas und Kohlschreiber zählen, und der unteren bei den Damen mit Petkovic, Lisicki und Witthöft. Am Dienstag startet der Rest des Feldes in die mit 31,6 Millionen Pfund dotierte Veranstaltung.

DIE DEUTSCHEN PAARUNGEN

Herren Einzel:

Jewgeni Donskoi (Russland) - Alexander Zverev (Hamburg/10)

Mischa Zverev (Hamburg/27) - Bernard Tomic (Australien)

Milos Raonic (Kanada/6) - Jan-Lennard Struff (Warstein)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Marin Cilic (Kroatien/7)

Joao Sousa (Portugal) - Dustin Brown (Winsen)

Viktor Troicki (Serbien) - Florian Mayer (Bayreuth)

Tommy Haas (Bradenton/USA) - Ruben Bemelmans (Belgien)/Q)

Peter Gojowczyk (München/Q) - Marius Copil (Rumänien)

Gael Monfils (Frankreich/15) - Daniel Brands (Deggendorf/Q)

Damen Einzel:

Angelique Kerber (Kiel/1) - Irina Falconi (USA/Q)

Lessia Zurenko (Ukraine) - Julia Görges (Bad Oldesloe)

Mona Barthel (Neumünster) - Coco Vandeweghe (USA/24)

Mirjana Lucic-Baroni (Kroatien/26) - Carina Witthöft (Wentorf)

Polona Herzog (Slowenien/Q) - Annika Beck (Bonn)

Dominika Cibulkova (Slowakei/8) - Andrea Petkovic (Darmstadt)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Anastasia Potapowa (Russland/Q)

Sabine Lisicki (Berlin) - Ana Konjuh (Kroatien/27)