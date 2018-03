Andrea Petkovic tritt beim Fed Cup im dritten Einzel an. Foto: Bernd Weissbrod

Für die zweite Partie nominierte Bundestrainerin Barbara Rittner die am Vortag ebenfalls noch pausierende Angelique Kerber. Nach dem 0:2-Rückstand muss das deutsche Team in Sotschi beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch das Endspiel am 14. und 15. November zu erreichen. Wer im Doppel zum Einsatz kommt, ist noch offen.