Für den Sportchef ist der VfL Wolfsburg beim erstmaligen Auftritt im Achtelfinale der Champions League der Favorit - obwohl der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bei KAA Gent mehrere Topspieler ersetzen muss.

«Die Favoriten-Rolle können wir den Belgiern nicht zuschieben», sagte Allofs trotz der Ausfälle von Kapitän Diego Benaglio, Abwehrchef Naldo und Daniel Caliguiri. Und trotz der kaum überwundenen Krise in der Bundesliga: «Das wäre unrealistisch und ist auch nicht nötig.» Favorit sei man schließlich auch, «wenn man nur 51:49-Favorit ist».

Trainer Dieter Hecking hat sogar eindringlich vor KAA gewarnt. «Der Respekt, den Gent in Deutschland hat, ist nicht ausreichend», sagte der VfL-Coach. Über die Einordnung als leichtes Los «habe ich schon die Stirn gerunzelt», berichtete der Fußball-Lehrer: «Die Leute waren nicht gut informiert.»

Im Belgier Koen Casteels hat der VfL einen Königsklassen-Neuling, aber sonst fast gleichwertigen Ersatz im Tor. Ein Problem ist hingegen die Gelb-Sperre von Naldo, dem in dieser Saison besten Feldspieler. «Wir haben ja gerade am Samstag gesehen, wie wichtig er ist», sagte Allofs: «Wir hätten ihn lieber dabei.» Naldo, auch in der Wolfsburger Krise konstant auf hohem Niveau, fehlt als Organisator der Defensive und auch als gefährlicher Torschütze. 13 Tore hat der Innenverteidiger bereits in internationalen Spielen erzielt, davon zwei beim Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Manchester United. In Gent ist der Routinier nur als Maskottchen dabei.

Das neue Abwehr-Duo, das die «Büffel» genannten Belgier stoppen soll, besteht aus dem schwächelnden Dante und dem Champions-League-Debütanten Robin Knoche. «Dante muss ihn führen», forderte Trainer Dieter Hecking, obwohl der brasilianische Abwehrspieler nach seinem Wechsel von den Bayern zum VfL mehrfach enttäuscht und genug Probleme mit sich selbst hat.

Allofs nimmt Dante in Schutz. Der Routinier habe «einige Spiele nicht so gut gespielt, aber die Mannschaft hat auch nicht gut gespielt, das darf man nicht vergessen», sagte der VfL-Manager: «Da kann ich nicht erwarten, dass er die glorreiche Ausnahme ist.»

Allofs lässt auch da keine Ausflüchte gelten. «Das ist ja kein Hexenwerk», sagte er: «Dante hat eine Menge Erfahrung, das wird funktionieren.» Noch geringer sind seine Sorgen durch den Benaglio-Ausfall: «Wir haben eine Super-Situation, was die Torhüter angeht. Da kann jeder spielen.»

Wegen der verletzungsbedingten Ausfälle von Flügelflitzer Caliguiri und Defensivspieler Josuha Guilavogui muss sich Hecking aber Gedanken machen. Freiwillig verzichtet der Trainer beim Hinspiel in Flandern aber auf Mittelstürmer Nicklas Bendtner.

Der VfL tritt in Gent bei der größten Überraschung des Wettbewerbs an. KAA erreichte als erster belgischer Club die K.o.-Phase. Nach einem gemeinsamen Spionage-Trip mit dem Trainer zum Pokalspiel gegen Brügge weiß Allofs aber: «Da muss man keine kleine Mannschaft erwarten. Die spielen guten Fußball.»

Zu Überheblichkeit haben die VfL-Profis ohnehin keinen Grund, findet nicht nur Hecking. Süffisant merkte der Geschäftsführer an: «Unsere Spieler haben sich in den letzten Wochen selbst keinen Grund gegeben, irgendjemanden zu unterschätzen. Das ist ein Problem, das wir vernachlässigen können.»