Seit mehr als drei Jahren haben Khediras Mannschaften nun immer gewonnen, wenn der 29-Jährige ein Tor erzielt hat. Diesmal traf Khedira in der 66. Minute und bescherte dem Titelverteidiger in der italienischen Meisterschaft einen perfekten Start. Der deutsche Nationalspieler reist jetzt mit großem Selbstvertrauen zur DFB-Elf für die Spiele gegen Finnland (Mittwoch) und Norwegen (Sonntag).

«Das war ein sehr schweres Spiel gegen Lazio», schrieb Khedira nach dem Juve-Sieg an seine Fans. «Ich bin glücklich, dass wir die drei Punkte mit heim nach Turin nehmen konnten.»

Trainer Massimliano Allegri lobte den Ex-VfB-Profi nach der Partie, die nach einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer in Italien begonnen hatte, als «außergewöhnlichen Spieler» und bekräftigte das Saisonziel Turins: «Unser Ziel ist es, den sechsten Titel zu gewinnen. Da war es wichtig, mit zwei Siegen zu starten.»

Moritz Leitner saß bei Lazio die ganze Zeit auf der Bank und konnte nicht dabei helfen, die schwarze Serie der Römer gegen Turin zu beenden. Seit Dezember 2003 hat der Ex-Club von Miroslav Klose nicht mehr gegen Juventus gewonnen.

Zuletzt hatte ein Tor von Khedira im Mai 2013 nicht zu einem Sieg geführt. Damals spielte Real Madrid nach seinem Treffer zum 3:2 gegen Real Sociedad San Sebastián noch 3:3. Am 11. September geht es für die Alte Dame als nächstes gegen Sassuolo Calcio.

Nach der Länderspielpause will der SSC Neapel seinen Aufwärtstrend bestätigen. Der Champions-League-Teilnehmer feierte nach dem Remis zum Saisonauftakt mit dem 4:2 (2:0) gegen den AC Mailand am Samstagabend seinen ersten Sieg. Der polnische Nationalspieler Arkadiusz Milik sorgte mit seinen zwei Treffern (18. und 33. Minute) für die Pausenführung. Doch der Franzose M'Baye Niang (51.) und der Spanier Suso (55.) glichen innerhalb von vier Minuten aus. Gefeierter Matchwinner für die Gastgeber war der Spanier José Callejon mit seinem Treffer zum 3:2 in der 74. Minute.

Für den Endstand sorgte Alessio Romagnoli mit einem Eigentor in der fünften Minute der Nachspielzeit. Mailand beendete das Match mit acht Feldspielern: Nach Juraj Kucka (Rot/77.) musste auch Torschütze Niang mit Gelb-Rot (88.) vorzeitig vom Feld.