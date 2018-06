Noch am Dienstag könnte ein Nachfolger vorgestellt werden. Möglicher Kandidat ist der ehemalige Bundesliga-Spieler Uwe Rösler.

Von Ahlen hatte im vergangenen September nach der Beurlaubung von Ricardo Moniz wie schon in der Schlussphase der vorangegangenen Saison als Interimstrainer fungiert. Im Oktober wurde er zum Cheftrainer befördert. In 14 Liga-Spielen unter seiner Führung gelangen den Münchenern nur drei Siege. Nach 21 Spieltagen rangieren die «Löwen» an 16. Stelle der Tabelle und damit auf dem Relegationsplatz. Zuletzt hatte 1860 am Sonntag ein 1:1 bei Aufsteiger Darmstadt 98 erreicht und blieb damit im siebten Spiel nacheinander ohne Sieg.