Gegen die Golden State Warriors unterlagen die Mavs mit 98:105 und bekamen vom derzeit besten Team der nordamerikanischen Basketball-Liga deutlich die Grenzen aufgezeigt. «Wir sind nah dran, aber wir haben die richtig guten Mannschaften noch nicht schlagen können», sagte Nowitzki frustriert. «Es reicht einfach nicht, nur nah dran zu sein.»

Nowitzki zeigte im heimischen American Airlines Center eine gute Leistung und war mit 23 Punkten hinter Monta Ellis (24) zweitbester Werfer der Gastgeber. Allerdings verschlief der Würzburger wie sein gesamtes Team das erste Viertel, so dass die Partie eigentlich bereits nach zwölf Minuten entschieden war. 39:18 stand es nach dem ersten Abschnitt für die Gäste, die danach locker ihren 15. Sieg in Serie erspielten und ihren Clubrekord damit weiter ausbauten. «Das erste Viertel hat uns erledigt», sagte Mavs-Coach Rick Carlisle, der auf den am Rücken verletzten Chandler Parsons verzichten musste.

Auch die Tatsache, dass Dallas zusammengerechnet die letzten drei Durchgänge mit 80:68 für sich entschied, konnte die Niederlage nicht verhindern. «Den Rest des Spiels waren wir eigentlich ebenbürtig, aber das erste Viertel war einfach nicht gut genug», klagte Nowitzki, der zum 800. Mal in seiner Karriere in einem Spiel die 20-Punkte-Marke knackte.

Und so konnten sich die Dallas-Fans nur an einer kuriosen Szene im dritten Viertel erfreuen. Als Warriors-Superstar Stephen Curry seinem Teamkollegen Marreese Speights dessen verlorenen Schuh zuwerfen wollte, ging Mavericks-Center Tyson Chandler dazwischen und blockte den Schuh ab. «Das war vielleicht unsere beste Defensivaktion des gesamten Abends», sagte Nowitzki und konnte sich nach der Partie trotz der Niederlage ein Lachen nicht verkneifen.