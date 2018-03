Marozsan leidet an einer Sehnenreizung in Folge ihrer Bänderdehnung im linken Sprunggelenk. Lotzen ist wegen eines Überlastungssyndroms mit Sehnenreizung an der rechten Hüfte zum WM-Abschluss am Samstag (22.00 Uhr MESZ) in Edmonton nicht einsatzfähig. Beide Mittelfeldspielerinnen werden physiotherapeutisch behandelt, teilte der DFB mit.

Alexandra Popp ist dagegen einsatzbereit. Die Angreiferin, die sich im WM-Halbfinale gegen die USA eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, würde mit einem speziellen Schutzhelm auflaufen.