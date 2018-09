Lillehammer (dpa) - Olympiasieger Eric Frenzel hat sich auch beim zweiten Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer eine gute Ausgangsposition geschaffen. Der Oberwiesenthaler, der am Samstag gewonnen hatte, sprang 136,5 Meter weit und geht als Fünfter in den 10-Kilometer-Langlauf.