Die Partie endete am Donnerstag erst gegen drei Uhr morgens. Der Weltranglisten-Dritte gewann nach 1:47 Stunden und trifft nun auf den spanischen Lokalmatador Marcel Granollers. Erst am Montag hatte Murray beim ATP-Turnier in München Kohlschreiber im Finale in drei Sätzen bezwungen und seinen ersten Titel auf Sand geholt.

Zuvor war bei der mit 4,19 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung der Weltranglisten-Zweite Roger Federer ausgeschieden. Nach einem Freilos zum Auftakt musste sich der 33-Jährige Schweizer am Mittwochabend dem australischen Aufsteiger Nick Kyrgios nach einem Tiebreak-Krimi über 2:37 Stunden mit 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (12:14) geschlagen geben. Nach der Absage von Branchenprimus Novak Djokovic war Federer an Nummer eins gesetzt.