Der Augsburger benötigte bei der mit 494 310 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung 1:38 Stunden für seinen Erfolg. Im ersten Abschnitt musste Kohlschreiber beim Stand von 4:5 zwei Satzbälle abwehren. Im Kampf um den Final-Einzug trifft der 31-Jährige jetzt auf den Vorjahresfinalisten Dominic Thiem. Der Österreicher profitierte bei Temperaturen um 35 Grad beim Stand von 7:6, 3:2 nach 84 Minuten von der Aufgabe des Spaniers Albert Montanes.

«Es gab schon enge Matches dieses Jahr im Viertelfinale, wo ich gescheitert bin. Deswegen war das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung», sagte Kohlschreiber. Der Davis-Cup-Profi steht zum zweiten Mal nach 2012 in seiner neuen Wahlheimat in der Runde der letzten Vier. «Ich mag dieses Turnier und bin froh, dass ich im Halbfinale stehe.»