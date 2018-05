«Ich wünsche mir, dass man es hinbekommt, viel mehr zusammen zu spielen», sagte Kohlmann. Nur wenn seine Spieler durch gemeinsame Einsätze bei ATP-Turnieren mehr Erfahrungen im Doppel sammeln würden, könnte sich ein blindes Verständnis auf dem Tennis-Platz entwickeln. «Das Doppel hat zum Beispiel in Frankreich einen ganz anderen Stellenwert. Das vermisse ich bei uns», sagte der neue Kapitän. «Das muss bis zum nächsten Mal besser werden.»

Becker und Begemann hatten in Frankfurt am Main gegen Julien Benneteau und Nicolas Mahut klar mit 4:6, 3:6, 2:6 verloren. Damit steht das Erstrunden-Aus des deutschen Teams bereits vor den beiden bedeutungslosen Einzeln an diesem Sonntag (13.00 Uhr) fest.