Zu den finanziellen Rahmenbedingungen des Transfers machten die Vereine keine Angaben. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro. «Jonas Hofmann wird uns helfen, in der Rückrunde die verletzungsbedingten Ausfälle auf den offensiven Außenbahnen zu kompensieren», sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl. «Wir sehen seine Verpflichtung aber vor allem als langfristige Verbesserung unseres Kaders.» In Patrick Herrmann und André Hahn fallen zwei Flügelspieler bei den «Fohlen» auch weiterhin aus.

Für den BVB stand Hofmann in der Hinrunde in sieben Ligapartien auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor. Bereits am ersten Spieltag der Rückserie kommt es für ihn zum Wiedersehen mit seinem alten Arbeitgeber: Am 23. Januar empfängt Gladbach den BVB im Borussia-Park.