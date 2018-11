Bastian Schweinsteiger musste bei Manchester United seinen Spind in der Kabine räumen. Foto: Peter Powell

Coach Mourinho hatte Schweinsteiger an dessen 32. Geburtstag in die zweite Mannschaft des englischen Spitzenclubs Manchester United versetzt. Außerdem musste der langjährige Spieler vom FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft seinen Spind in der Kabine räumen. Hitzfeld bezeichnete dies beim Redaktionsnetzwerk Deutschland als «eine Methode, die mich befremdet».