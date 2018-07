Hinter Sebastian Vettel im Ferrari (vorn) kann dessen Teamkollege Kimi Räikkönen an Mercedes-Pilot Nico Rosberg vorbeiziehen. Foto: Valdrin Xhemaj

«Super», sagte der Silberpfeil-Star nach seinem dritten Saisonsieg und dem nächsten wichtigen Schritt zur Formel-1-Titelverteidigung. «Klar, mein Ziel ist es, wieder Weltmeister zu werden.» Bittere Rückschläge seiner beiden härtesten WM-Konkurrenten Nico Rosberg und Sebastian Vettel beim Großen Preis von Bahrain machten den Erfolg für Hamilton noch süßer.

Teamkollege Rosberg kosteten Bremsprobleme in der vorletzten Runde nach einer überwiegend starken Leistung den scheinbar sicheren zweiten Rang beim vierten Saisonlauf. «Ich habe dummerweise meine Bremse verloren», klagte der letztendlich drittplatzierte Mercedes-Mann aus Wiesbaden über ein durchfallendes Pedal. «Das ist sehr enttäuschend.» Ferrari-Rivale Kimi Räikkönen profitierte von dem technischen Defekt und staubte Platz zwei ab.

Vettel brachte sich auf dem Bahrain International Circuit durch einige ungewohnte Fehler und Verbremser um seinen vierten Podestplatz in dieser Saison. Weil sich der vierfache Champion aus Heppenheim in der 37. Runde dabei auch einen Frontflügel ruinierte, blieb ihm nur der ernüchternde fünfte Rang. «Ich bin ein bisschen von der Strecke abgekommen und habe mir da eine Ecke etwas abgefahren», schilderte er seinen größten Patzer, durch den er außerplanmäßig eine neue Fahrzeugnase abholen musste. «Ich bin nicht zufrieden.»

Titelverteidiger Hamilton baute durch seinen dritten Saisonsieg die Führung in der WM-Wertung weiter aus. Vor dem Europa-Auftakt in Barcelona in drei Wochen liegt der Brite mit 93 Punkten schon deutlich vor Rosberg (66). Vettel (65) fiel auf Rang drei zurück.

Rosbergs bittere Miene war nach dem Riesenpech verständlich. Nachdem der 29-Jährige in den zurückliegenden Rennen wegen teilweise klarer Niederlagen und seiner Nörgelei gegenüber Hamilton viel Kritik einstecken musste, präsentierte er sich dieses Mal kämpferisch, aggressiv und in Top-Form. Gleich zweimal passierte er Vettel mit großartigen Attacken. «Rote Autos überholen macht Spaß», sagte Rosberg. Vettel fand es indes weniger lustig, «zweimal von Nico überholt zu werden». Wegen der Bremsprobleme wurde es aber nichts mit dem erhofften Doppelerfolg beim Silberpfeil-Jubiläum: Mercedes bestritt in Sakhir seinen 100. Grand Prix.

Hamilton blieb von jeglichem Missgeschick verschont und konnte seinen Vorjahreserfolg nach 308,238 Kilometern problemlos wiederholen. Der Silberpfeil-Star kontrollierte das Geschehen und gab immer nur dann mehr Gas, wenn es nötig war. «Zum Glück habe ich alles gut hinbekommen». berichtete der Brite nach der obligatorischen Siegerdusche entspannt lächelnd. «Die Bremsen sind hier sehr heiß geworden. Aber letztlich war das kein Problem.»

Nicht so richtig freuen wollte sich Räikkönen über seinen ersten Podiumsplatz seit dem 6. Oktober 2013, als er in Südkorea ebenfalls Zweiter geworden war. «Niemand ist glücklich, wenn man Zweiter wird», sagte der Finne lakonisch. «Aber nach meinem schwierigen Saisonstart bin ich froh, auf dem Podest gelandet zu sein.»

Nico Hülkenberg schaffte es zum dritten Mal hintereinander nicht in die Punkte. Der Force-India-Pilot aus Emmerich belegte den 13. Rang.

Gleich vom Start weg ging es kompromisslos und aggressiv zur Sache. Hamilton fuhr zwar vorne unbehelligt sein eigenes Rennen. Aber die Verfolger Rosberg, Vettel und Räikkönen bekämpften sich über weite Strecken des 57 Runden langen WM-Laufs.

Rosberg musste direkt nach dem Start Räikkönen passieren lassen und fiel vorübergehend auf Rang vier zurück. Im vierten Umlauf kämpfte sich der gebürtige Wiesbadener mit einem packenden Überholmanöver am Finnen aber wieder vorbei. Und fünf Runden später packte Rosberg dann Vettel. Dieser hatte sich in Kurve eins verbremst und dadurch seinen Vorsprung eingebüßt.

Durch eine clevere Boxenstopp-Strategie rückte Vettel wieder auf Platz zwei vor: Der Heppenheimer bog eine Runde früher als Rosberg zum Reifenwechsel ein und machte dadurch die entscheidende Zeit gut. Aber der stark fahrende Mercedes-Mann griff erneut beherzt an und schnappte sich seinen Landsmann erneut.

Beim zweiten Stopp kurz nach der Hälfte des Rennens dann aber wieder das selbe Bild: Erneut konnte Vettel in der Box an Rosberg vorbeiziehen. Aber durch einen Ausflug in die Auslaufzone verspielte der vierfache Champion diesen Vorteil postwendend und Rosberg konnte erneut vorbeiziehen. Doch dann kam das für beide ernüchternde Ende.