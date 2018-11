Uwe Gensheimer glaubt auch in Rio an das deutsche Handball-Team. Foto: Marius Becker

«Wir wollen die Vorrunde überstehen. Danach in den K.o.-Spielen kann sowieso immer alles passieren, das ist so im Handball!», sagte der Kapitän in einem Interview von «sport.de». Bei der EM, die Gensheimer verletzungsbedingt verpasst hatte, sei es in der Gruppenphase «fast schon schwieriger» gewesen. Trotzdem hätten alle Gegner in Brasilien ihre Stärken. «Die Leistungsdichte ist sehr eng beieinander», urteilte der 29-Jährige.

Für Gensheimer ist neben Olympia die deutsche Meisterschaft ein ganz großes Ziel. Mit Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen, für die er seit 13 Jahren spielt, will der viermalige «Handballer des Jahres» vor seinem Wechsel zum französischen Spitzenclub Paris St. Germain erstmals den Titel holen. «Auch unter dem Aspekt, dass ich am Ende der Saison die Rhein-Neckar Löwen verlassen werde, wäre die Meisterschaft in der letzten Saison natürlich etwas ganz Besonderes», sagte der Linksaußen. «Das wäre ein idealer Abschied von den Löwen.»

Gensheimer wünscht sich, dass sich Handball hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Fußball als Sportart Nummer zwei etablieren kann. «Da gibt es mit der Basketball-Liga und der Eishockey-Liga erhebliche Konkurrenz», sagte er. «Wir müssen es hinbekommen, die Leute auf Dauer mit ins Boot zu holen, die Begeisterung für unseren Sport gezeigt haben.»