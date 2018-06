Usain Bolt gewann seinen 100-Meter-Vorlauf in 9,96 Sekunden. Foto: Franck Robichon

Justin Gatlin (l) war der Schnellste in den 100-Meter-Vorläufen: 9,83 Sekunden. Foto: Jeon Heon-Kyun

Der Titelverteidiger aus Jamaika gewann ebenfalls seinen Lauf und wurde in 9,96 Sekunden Fünfter aller Vorläufe. «Ich weiß, das Gatlin sehr leicht duchgekommen - aber es ist, wie es ist», meinte Bolt. «Ich mache mir keine Sorgen.»

«Ich wollte schon mal den Ton angeben. Es wäre mir eine Ehre, morgen zusammen mit Usain Bolt eines der aufregendsten Rennen hinzulegen», sagte Gatlin, der im Gegensatz zu Weltrekordler Bolt Rückenwind hatte. Der Jamaikaner verfolgte den Lauf seines Rivalen in den Katakomben des Olympiastadions von 2008.

Der deutsche Rekordhalter Julian Reus vom TV Wattenscheid qualifizierte sich als Dritter seines Vorlaufs in 10,14 Sekunden direkt für das Halbfinale am Sonntag. «Ich hab' das gemacht, was ich kann. Das war ein sehr guter Lauf, ist einfach super», sagte er im ZDF. Sven Knipphals vom VfL Wolfsburg schied dagegen aus.