Lille (dpa) - Frankreich will ohne Ergebnis-Kratzer in die K.o.-Runde. Trainer Didier Deschamps und seine Équipe tricolore hoffen zur Einstimmung auf das Achtelfinale der EM vor heimischer Kulisse heute (21.00 Uhr) gegen die Schweiz auf den dritten Sieg in Serie und Vorrunden-Platz 1.