Gary Paffett geht als Favorit in die DTM-Saison, wovon er selbst aber nichts wissen will. Foto: Uwe Anspach

Paffett selbst wollte vor dem ersten Rennen am Samstag nichts von einer Favoritenrolle wissen, sagte aber auch: «Ich fühle mich so gut vorbereitet und einer so guten Position für den Kampf um die Meisterschaft, wie seit 2012 nicht mehr.» Damals musste sich der Champion von 2005 knapp Bruno Spengler im BMW geschlagen geben.

Rang zwei der Umfrage belegten Titelverteidiger Marco Wittmann (BMW) und Audi-Fahrer Mattias Ekström vor dem Auftakt am Wochenende.

Nach Einschätzung der Konkurrenz ist Paffett umgeben von starken Kollegen. Zehn der 18 DTM-Piloten sind der Meinung, dass Mercedes mit dem stärksten Fahrer-Kader in die Saison geht. Das könnte auch an Neuzugang Edoardo Mortara liegen. Der Italiener musste sich in der vergangenen Saison noch im Audi BMW-Mann Wittmann nur knapp geschlagen geben. Für Mortaras ehemaligen Arbeitgeber gab es bei der Frage nach dem stärksten Kader vier, für BMW drei Stimmen. Ein Pilot enthielt sich.