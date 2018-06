Zürich (dpa) - Einen Tag nach der erhofften Weichenstellung in eine korruptionsfreie Zukunft droht der FIFA die nächste Enthüllungswelle. Mit den neu errungenen Befugnissen will die unabhängige Ethikkommission am Mittwochnachmittag über «anhängige Verfahren» gegen einzelne Funktionäre informieren.